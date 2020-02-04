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Лежал и не двигался: машинисты рассказали о подростке, загадочно погибшем на железной дороге

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Лежал и не двигался: машинисты рассказали о подростке, загадочно погибшем на железной дороге
На Прикарпатье 14-летний парень при неизвестных обстоятельствах погиб на железной дороге. Фото: ТСН

Смерть 14-летнего парня, погибшего на железной дороге в Ивано-Франковске, расследуют как самоубийство. Ведь травмы свидетельствуют, что юноша двигался по путям.

Но машинист поезда уверяет, что парень лежал на путях. Он увидел подростка и начал тормозить, но остановиться вовремя не смог.

"Парень лежал. Мы даже не знаем, был ли он жив или мертв, когда на него случился наезд. Машинист не видел никаких признаков жизни у парня. Человек лежала на рельсах и не двигался. Экстренное торможение - парень оказался под пятым вагоном", - говорит начальник поезда Рахов - Харьков Александр Абросимов, передает ТСН.

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Авария произошла на краю города, до ближайших жилых домов Ивано-Франковска напрямик около километра. Поезд выехал из города, разогнаться не успел, как машинист увидел ребенка на путях.

Сейчас следователи ждут заключения специалистов. Они изучают последние психологические тесты, которые подросток составил в школе. Узнать у друзей, не было ли у погибшего каких-либо проблем, следователи пока не могут. Дети в шоковом состоянии, поэтому родители общаться с ними пока запретили.

В Ивано-Франковске пассажирский поезд сообщением Харьков - Рахов переехал 14-летнего парня. Трагедия произошла 3 февраля, около 20:30. От полученных травм подросток скончался на месте.

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Дата
04
февраля

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