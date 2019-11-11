Lexus снес пешеходов: видео смертельной аварии в Киеве

Показали видео смертельной аварии на Осокорках. Фото: Информатор

В сети появилось видео смертельной аварии недалеко от станции метро Осокорки в Киеве.

ДТП произошло из-за водителя автомобиля Logan, который при попытке осуществить поворот направо не справился с управлением и врезался в Lexus. В результате легковушка вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов - девушку и парня. Соответствующее видео опубликовал Информатор.

На ролике видно, как Lexus сносит с дороги, он разворачивается на 180 градусов и уже задом взлетает на тротуар, где сбивает пешеходов. К сожалению, девушка погибла до приезда медиков.

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Авария произошла в ночь на 11 ноября в Киеве просп. Бажана недалеко от станции метро Осокорки. От полученных травм девушка погибла на месте, а парня госпитализировали с телесными повреждениями.