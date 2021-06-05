Летел 250 км/час: подробности аварии под Києвом

Мотоциклист влетел в авто на большой скорости. Фото: ua.news

На Бориспольской трассе под Киевом произошло ДТП с участием мотоцикла и легковушки.

Двухколесный спортивный байк врезался в автомобиль на скорости 250 км/ч. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Автомобиль Сhery Tiggo двигался по трассе со скоростью 80-100 км/ч. В авто находилось кроме взрослых двое детей. Внезапно сзади в автомобиль врезался мотоцикл.

От удара автомобиль развернуло на трассе", - говорится в сообщении.

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Водитель мотоцикла остался жив. Он получил рваные раны на теле. Пассажиры автомобиля получили незначительные повреждения.

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