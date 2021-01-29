Легковые сошлись в смертельном столкновении: фото

Водитель ВАЗ и его 2-летняя пассажирка погибли на месте аварии. Фото: Нацполиция

В селе Бережаны Пустомытовского района на Львовщине в смертельном столкновении сошлись ВАЗ и Skoda.

В результате погибли мужчина и 2-летний ребенок. 2 человека госпитализировали, сообщает Нацполиция региона.

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"Водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2111. На месте погиб водитель ВАЗ и маленький ребенок, находившийся в салоне авто", - говорится в сообщении.

Водитель и 2 пассажира Skoda травмировался. Их доставили в медучреждение.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Продолжается досудебное расследование.

Близ села Байковцы Тернопольской области на трассе не разминулись 4 авто: Peugeot, Toyota, Škoda и грузовик DAF. В результате ДТП 1 человек погиб. Еще 2 травмированы, среди них - беременная.