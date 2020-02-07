Легковушки сошлись в лобовом столкновении: показали кадры смертельного ДТП

7 февраля, около 15:30, вблизи с. Миньковка Бахмутского района Донецкой области в лоб столкнулись Toyota Camry и Daewoo Lanos.
49-летняя водитель последнего и ее 39-летняя пассажирка погибли на месте. 44-летнего пассажира другого автомобиля забрали в больницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"49-летняя водитель автомобиля Daewoo Lanos на автодороге "Киев - Харьков-Довжанский" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем Toyota Camry", - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Под Киевом, между Украинкой и Обуховом, произошло ужасное лобовое столкновение двух автомобилей. В результате аварии травмы получили оба водителя, им понадобилась помощь медиков.
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