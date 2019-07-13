Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли (ФОТО)

Фото: zt.npu.gov.ua

Ночью 13 июля возле с. Пищева в Новоград-Волынском районе Житомирской области мужчина на телеге спровоцировал аварию с Opel Corsa и Opel Omega. Погиб сам и двое его пассажиров. Еще 2 человека получили травмы.

Столкновение произошло около 3.30 на 252 км автодороги Киев - Чоп, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Мужчина на гужевой телеге разворачивался в неустановленном месте. И в него въехал Opel Corsa под управлением 35-летнего львовянина. Легковушка съехал в кювет. А на лошадь повозки наехал водитель Opel Omega 34-летний житель Львовщины, который двигался с участниками происшествия в попутном направлении", - рассказали в полиции.

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В результате ДТП от полученных травм погибла пассажирка повозки. Мужчина, который управлял, и еще один пассажир были доставлены в больницу. Однако спасти их не удалось. Личности погибших устанавливаются.

Также медицинская помощь оказывалась пассажиркам автомобиля Opel Corsa, 14 и 25-летней львовянкам. Водители обеих легковушек не пострадали.

На месте происшествия продолжают работать следователи и патрульные полицейские. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Водитель автомобиля "Фольксваген" столкнулся с гужевой повозкой возле села Погиньки Ковельского района Волынской области на автодороге "Ковель - Луцк". В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека и 4 человек госпитализировали.