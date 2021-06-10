Легковушка в лоб влетела в маршрутку: кадры смертельного столкновения

Фото: npu.gov.ua

В Виннице на улице Лебединского столкнулись автомобиль Citroen и маршрутное такси Mercedes. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его пассажирка и водитель маршрутки находятся в реанимации.

Авария произошла 10 июня около 05:15, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"27-летний житель Винницы, управляя автомобилем Citroen Berlingo, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршрутным такси Mercedes Sprinter. На момент аварии в салоне маршрутки пассажиров не было. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его 32-летняя пассажирка и 28-летний водитель маршрутного такси доставлены в реанимационное отделение винницкой больницы", - сказано в сообщении.

Обстоятельства и причины ДТП установят после ряда экспертиз.

В Сумах пассажирская маршрутка перевернулась на легковой автомобиль, который ее протаранил. Травмировались три человека. Авария произошла на выезде из города. По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса "Рута" разворачивался, когда в него врезалась Toyota Camry.