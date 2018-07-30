Легковушка протащила по асфальту двух полицейских

30 июля в Голосеевском районе Киева едва не погибли двое патрульных.
Около 12:40 сотрудник полиции 29-летний Максим Коваленко остановил автомобиль Honda за разворот на пешеходном переходе. Водитель легковушки внезапно тронулся и попытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщил сотрудник Patrol Police Мартин Брест.
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Двое полицейский повисли на машине. Их протащило по асфальту несколько метров.
Патрульный Коваленко был госпитализирован с травмами. Водитель-нарушитель доставлен в районное отделение полиции.
В Днепре пьяный мужчина наехал и провез на капоте патрульного, пытавшегося его остановить.
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