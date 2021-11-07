Легковушка превратилась в металлолом, фура загорелась: показали кадры смертельного ДТП на трассе

На трассе Киев-Знаменка возле села Ситники под Черкассами столкнулись ВАЗ-2104 и грузовик DAF 6 ноября около 18:30.

От удара оба авто слетели в кювет. Грузовик загорелся. Погибли три человека, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: ch.npu.gov.ua

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"Водитель автомобиля ВАЗ-2104 на встречной полосе влетел в грузовик. После столкновения транспортные средства съехали с дороги в кювет и грузовик загорелся. В результате аварии погибли 30-летний водитель DAF, житель Обуховского района Киевской области. Также пассажир и водитель легковушки 53 и 42 лет из Черкасской области", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства ДТП и ищут свидетелей и очевидцев аварии.

6 ноября около 1:48 на трассе у села Шевченково Николаевского района столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. Последний перекинулся и упал в кювет. В салоне авто находилась семья из семи человек: 33-летний водитель и две девочки в возрасте 5 и 3 лет погибли на месте. 27-летняя женщина и трое детей одного, 5 и 6 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести. Их госпитализировали. 37-летний водитель Шевроле существенно не травмировался.