"Лед был тонкий. Лыжи остались, а хлопцы утонули"

Тело второго рыбака нашли водолазы. Фото УГСЧС в Черкасской области

В селе Хлыпнивке Звенигородского района Черкасской области в водохранилище на реке Гнилой Тикич утонули отец и сын Почтовые - 61-летний Александр Яковлевич и 27-летний Александр Александрович. В последний момент сын сумел вытолкнуть на мель 14-летнюю племянницу Викторию, которая выбралась на берег. Трагедия произошла утром 25 декабря.

"Они пошли и поставили жерелицю - пружину для ловли щуки. Туда цепляется карасик и ловится на живца. Когда щука цепляется, красный флажок поднимается, - рассказывает староста Хлыпнивки Павел Дубицкий. - С ними из любопытства пошла девушка Вика - внучка и племянница погибших. Хлопцы знали, что лед тонкий - 2-2,5 сантиметра. Поэтому взяли с собой лыжи, чтобы увеличить площадь. Но разве это поможет? Лыжи остались, а люди утонули. Попали на промоину. Первым в 5 метрах от берега провалился отец. Впоследствии - сын и племянница. Саша успел вытолкнуть ее на мель. Вика пыталась подать ему веревку, но не смогла. Тогда побежала к соседке бабе Лиде. От нее вызвала спасателей и скорую. Когда те прибыли на место, отец был на поверхности, но уже неживой. Сына не было видно. Вызвали водолазов. Они и нашли Сашу на дне. Он успел раздеться: сбросил резиновый рыбацкий костюм, сапоги. Но сил выплыть уже не хватило. Похоронили обоих в воскресенье, 27 декабря. Такие похороны были, не дай Бог. Все село плакало. Саша золотым парнем был. Работал в РЕСе инженером. Не знал, что такое слово "нет". Нигде и никому не отказывал. Отец тоже очень порядочный, работяга. Был бригадиром до выхода на пенсию".

Вы не поверите, но в день похорон рыбаков на льду было полно

Руководитель Звенигородского РЭС Александр Скобленко говорит, что в Хлыпнивке все мужчины - рыбаки.

"Это - как болезнь. Рядом огромнаый водоем. И летом и зимой все ловят рыбу. Саша работал у нас инженером. Отвечал за компьютерный отдел и руководил контролерами. Был очень совестливым, порядочным работником".

В соседнем с Хлыпнивке селе Неморож говорят, что на льду полно рыбаков.

"Вы не поверите, но в день похорон рыбаков на льду было полно, - удивляются в сельсовете. – Как от голода умирают без этой рыбы. Ничего не боятся".

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В семье Почтовых было пятеро детей - два сына и три дочери. Старший сын Владимир работает в сельском совете бухгалтером. Меньший - Александр был еще холост. Их мать была удостоена звания "мать-героиня".