Квартирные воры обокрали судью на 100 тыс. грн

В Херсоне неизвестные обокрали жилье судьи Херсонского окружного административного суда.
Воры проникли в квартиру, расположенную на первом этаже, через окно. Хозяина дома не было, сообщили в полиции.
Злоумышленники похитили ювелирные изделия и деньги на сумму около 100 тысяч гривен.
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В ноябре у судьи Хозяйственного суда Киева похитили элитный автомобиль Lexus. Происшествие случилось возле одного из ресторанов в Оболонском районе столицы.
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