Квартирные воры обокрали судью на 100 тыс. грн

В Херсоне обокрали квартиру судьи админсуда. Фото: 112

В Херсоне неизвестные обокрали жилье судьи Херсонского окружного административного суда.

Воры проникли в квартиру, расположенную на первом этаже, через окно. Хозяина дома не было, сообщили в полиции.

Злоумышленники похитили ювелирные изделия и деньги на сумму около 100 тысяч гривен.

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В ноябре у судьи Хозяйственного суда Киева похитили элитный автомобиль Lexus. Происшествие случилось возле одного из ресторанов в Оболонском районе столицы.