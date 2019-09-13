Квартирант сжег три хлева и грузовик

В селе Веселое Бериславского района Херсонской области по ул. Полевой сгорели три хозяйственные постройки, 600 кг соломы и грузовик ЗИЛ-130.

Возгорание произошло в результате взрыва. Пострадал 41-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: ks.dsns.gov.ua В селе Веселое Бериславского района Херсонской области произошел взрыв и пожар во дворе. Сгорели три хозяйственные постройки, 600 кг соломы и грузовик ЗИЛ-130

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"Спасателям поступило сообщение, что горит дом. По прибытию было установлено, что горят хозяйственные постройки, солома на чердаке одного из зданий, а также автомобиль ЗИЛ-130. Пострадал 41-летний мужчина, который снимал этот дом. Во время проведения им газосварочных работ произошел взрыв бака с горюче-смазочными материалами. Мужчина получил ожоги верхних и нижних конечностей, травму глаза", - сказано в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в Херсонскую больницу им. Тропиных в состоянии средней тяжести.

В селе Писаревка Новосанжарского района Полтавской области в сгоревшем доме пожарные нашли тело 62-летнего мужчины и трех собак.