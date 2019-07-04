Курьер Glovo избил прохожего

В Киеве курьер Glovo устроил драку с прохожим. Фото: Retailers

В Киеве курьер сервиса быстрой доставки Glovo подрался с прохожим, который сделал ему замечание.

Инцидент произошел в четверг, 4 июля. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Как рассказали свидетели, парень катил по подземному переходу мопед, завел его при выходе. К нему подошел мужчина и начал возмущаться, что он задымил весь переход и ударил мопедиста. На опубликованном видео можно увидеть, что курьер отреагировал агрессивно и начал бить мужчину шлемом.

На инцидент отреагировал сервис Glovo.

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"Мы считаем, что подобное поведение является абсолютно недопустимым, и нам жаль, что этот инцидент имел место. Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы идентифицировать курьера с видео и провести работу по данном конкретном случаю", - заявили в компании.

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