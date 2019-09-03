"Кто здесь сирота?" - владелица ногами била студенток, которые снимали у нее квартиру

 
Ексклюзивы
1/5
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 144
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1458
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5850
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 4689
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1719
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 765
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1584
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5310
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28215
Фото
Все фото
3
7
4
3
3
19-летний водитель с полной машиной несовершеннолетних девушек попал в ДТП
19-летний водитель с полной машиной несовершеннолетних девушек попал в ДТП
Яхта протаранила рыбацкую лодку: есть пострадавшие
Яхта протаранила рыбацкую лодку: есть пострадавшие
Смертельная авария на столичных Позняках: момент столкновения попал на видео
Смертельная авария на столичных Позняках: момент столкновения попал на видео
Загорелся утеплитель - в Киеве эффектно пылала новостройка
Загорелся утеплитель - в Киеве эффектно пылала новостройка
13 пострадавших. Водителя доставали специнструментами - маршрутка влетела в грузовик
13 пострадавших. Водителя доставали специнструментами - маршрутка влетела в грузовик
Видео
Все видео
"Кто здесь сирота?" - владелица ногами била студенток, которые снимали у нее квартиру
"Кто здесь сирота?" - владелица ногами била студенток, которые снимали у нее квартиру
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
Участник событий 2 мая обстрелял иномарку и ограбил почту
Участник событий 2 мая обстрелял иномарку и ограбил почту
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28215
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6579
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2556
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2736
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
Просмотров: 549
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
вторник, 03 сентября 2019 13:55

"Кто здесь сирота?" - владелица ногами била студенток, которые снимали у нее квартиру

  Комментировать
&quot;Кто здесь сирота?&quot; - владелица ногами била студенток, которые снимали у нее квартиру
Разъяренная женщина била сироту сначала руками, а потом ногой в живот. Фото: скриншот с видеоролике

Во Львове владелица квартиры ногами избила девушек, которые снимали у нее жилье.

На видео, которое снимала во время инцидента одна из студенток видно, как разъяренная женщина кричит и нецензурно ругается при своей матери и дочери, сообщает 24 канал.

Сначала хозяйка квартиры ссорится с другом девушек на улице. Далее заходит в квартиру и разбрасывая их вещи, начинает бить квартиранток.

Мать хозяйки квартиры пытается сдержать разъяренную дочь. Женщина обвиняет студенток, что те якобы "превратили жилье в бордель" и испортили ей мебель. При упоминании о заявлении в полицию об избиении, отвечает: "Мне по**й твое заявление, тварь поганая".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина и женщина жестоко избили своих детей

По словам матери парня, который ждал подруг улице, владелица квартиры разозлилась, потому что девушки решили переехать на другую квартиру. Его студентки позвали, чтобы помог перевезти вещи.

16-летняя и 17-летняя подружки арендовали эту квартиру на улице Богдана Хмельницкого 3 июля, когда приехали поступать во Львов в училище. Должны были снимать ее в течение двух лет. Но позже, нашли квартиру на Сыхове, которая ближе к учебному заведению.

Когда девушки предупредили, что будут съезжать, к ним без предупреждения пришла мать владелицы. Требовала, чтобы студентки немедленно покинули квартиру, несмотря на ​оплату до 3 сентября. Впоследствии приехала сама владелица.

Сначала хозяйка налетела на парня, разодрала ногтями ему руку. Затем пришла к девушкам и сразу спросила: "Кто из вас сирота?".

По словам матери парня, девочка, которую владелица особенно била - круглая сирота. Недавно у нее умер отец, осталась бабушка. Вероятно, издевалась именно с нее, потому что никто не заступится.

Владелица злосчастной квартиры на Богдана Хмельницкого уже написала в полицию заявление на девушек. Обвиняет их в порче мебели и вещей в квартире. Родители и родные девушек также написали заявление на хозяйку квартиры за избиение.

У жительницы Кривого Рога Ларисы Копийко социальные службы 24 июля забрали сыновей 3-летнего Артема и Богдана, 7 лет.

О постоянных криках и плаче со двора сообщили соседи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Кто здесь сирота?" - владелица ногами била студенток, которые снимали у нее квартиру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

"Европейский скандал": россияне разграбили Львов

Воины обратились к украинцам за рубежом

Изобретательница бюстгальтера сделала мужа миллионером

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 161742
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 51429
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 35174
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 26118
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
 1 Просмотров: 15310
Происшествия
Задушил и бросил в колодец: осудили убийцу беременной жены
Задушил и бросил в колодец: осудили убийцу беременной жены Просмотров: 306
В Гидропарке убили женщину
В Гидропарке убили женщину Просмотров: 945
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
 1 Просмотров: 4059
Сломанные ребра и избитая голова: нардепы подрались в столичном ресторане
Сломанные ребра и избитая голова: нардепы подрались в столичном ресторане Просмотров: 1503
На Полтавщине нашли повешенной 7-летнюю девочку - подробности
На Полтавщине нашли повешенной 7-летнюю девочку - подробности
 Просмотров: 2268
Больше всего комментируют
9
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
3
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
3
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
3
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
Голосов: 518
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua