Кто заказал Гандзюк - можем не узнать - Рябошапка

 
Ексклюзивы
1/5
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 1152
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2268
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1026
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4689
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 522
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 864
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5859
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1602
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3780
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4996
Фото
Все фото
4
4
9
5
5
Потеряла очки и сбилась с пути: подробности гибели 6-летней девочки
Потеряла очки и сбилась с пути: подробности гибели 6-летней девочки
На пепелище нашли тела двух мужчин
На пепелище нашли тела двух мужчин
Бандиты в масках и париках нападали на дома и офисы
Бандиты в масках и париках нападали на дома и офисы
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
Начальника управления полиции задержали на взятке
Начальника управления полиции задержали на взятке
Видео
Все видео
Полиция пришла с проверкой в ресторан "слуги"
Полиция пришла с проверкой в ресторан "слуги"
Пропавшую 6-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 6-летнюю девочку нашли мертвой
Взорвали и скрылись с сумкой денег: преступники обокрали банкомат в Харькове
Взорвали и скрылись с сумкой денег: преступники обокрали банкомат в Харькове
Нашли виновника масштабного лесного пожара под Киевом
Нашли виновника масштабного лесного пожара под Киевом
Под Киевом вновь разгорелся лесной пожар
Под Киевом вновь разгорелся лесной пожар
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 1782
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1719
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1395
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 279
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
среда, 29 апреля 2020 08:21

Кто заказал Гандзюк - можем не узнать - Рябошапка

  Комментировать
Кто заказал Гандзюк - можем не узнать - Рябошапка
Расследование по делу об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк завершено. Фото: facebook.com/Вирослав Цюпьяк

Дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк преждевременно передали в суд, чтобы "слить".

Основные доводы, которые были бы определяющими для обвинительного приговора - не собраны. Поэтому мы можем не узнать, кто заказал Екатерину Гандзюк. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Руслан Рябошка, передает "24 канал".

"Из того, что я знаю, то большое количество следственных действий не была проведена. И большое количество доказательств, которые были бы определяющими для обвинительного приговора, собраны не были. Именно поэтому я понимаю и разделяю обеспокоенность активной части украинского общества, которая вышла под Офис президента", - заявил Рябошапка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виктор Гандзюк отреагировал на завершение следствия по делу об убийстве дочери

По его словам, поспешность передачи дела в суд может привести к серьезным последствиям.

"Недоказанность вины приведет к тому, что приговоры будут оправдательными - и поэтому мы так и не узнаем, кто был заказчиком этого преступления, и какие были детали. Поэтому преждевременное раскрытие материалов и передача в суд, грубо говоря, является попыткой слить уголовное производство. Во второй раз возобновить производство будет уже невозможно", - предупредил бывший генпрокурор.

Расследование по делу об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина) завершено. Об этом сообщили 27 апреля. Проведя дополнительные допросы, экспертизы и другие следственные действия, прокуроры пришли к выводу, что собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и передачи дела в суд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кто заказал Гандзюк - можем не узнать - Рябошапка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

Перший тролейбус: візок з гнучким кабелем

Самое читаемое
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 54745
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 13491
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров Просмотров: 13140
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины Просмотров: 11034
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
3
 Просмотров: 8424
Происшествия
BMW вылетела на тротуар и насмерть сбил женщину
BMW вылетела на тротуар и насмерть сбил женщину Просмотров: 396
СБУ накрыла производство нелегальных сигарет
СБУ накрыла производство нелегальных сигарет Просмотров: 234
Загадочная гибель Дениса Чаленко: парня могли застрелить
Загадочная гибель Дениса Чаленко: парня могли застрелить Просмотров: 864
Полиция пришла с проверкой в ресторан "слуги"
Полиция пришла с проверкой в ресторан "слуги"
 Просмотров: 972
В Житомирской обл. снова горит лес
В Житомирской обл. снова горит лес Просмотров: 243
Больше всего комментируют
7
Саакашвили назвал Ермака другом
3
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки
3
Более 100 тыс. украинцев получили гражданство РФ за последние месяцы - МВД России
3
Нефедов после увольнения: К таможне хотят применить советский подход - пятилетка за день
3
Ученые ООН определили, кто виноват в пандемии коронавируса
Голосов: 2634
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua