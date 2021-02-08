Крутил с мамой и дочкой: рассказали о мужчине, который расчленил жену

В Роскошное Ставищенского района Киевской области задержали 48-летнего мужчину, который убил жену. Тело расчленил, сжег и утопил остатки. Фото: kv.npu.gov.ua

Задержали мужчину, который в селе Роскошная Ставищенского района Киевской области убил жену. Труп расчленил, сжег и утопил останки, зовут Федор Крамар, родом он из Ставища. Ему 48, ей 34 года. Это был его третий брак. С Мариной воспитывали 4 общих детей.

Мужчина ранее работал слесарем. В последнее время таксовал и делал ремонты, рассказал Gazeta.ua сосед подозреваемого Юрий.

"Первой женой у него была моя двоюродная сестра. Ребенка воспитывали. Но он уже тогда был неадекватен. Руки протягивал, с ножами бросался, разошлись. Тогда была еще одна женщина. Она тоже сбежала от него с ребенком. Позже Федор делал ремонт в доме Марины. С ее мамой отношения начались. Она, наверное, и замуж за него собиралась. А тогда с Мариной в них закрутилось. Мать ее горя и повесилась под домом. Это лет с 12 назад было", - рассказывает Юрий.

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Добавляет, что Федор всегда был странным. Особенно ни с кем не дружил. Мог даже не поздороваться с соседями.

"Как человек - он вредный и жадный. А Маринка - та спокойная, приветливая. С дочерью моей в одном классе училась, бывала в нашем доме. Хороший ребенок. Что там ними произошло - никто не знает. Когда его водили к реке на воспроизведение событий - люди хотели совершить самосуд. Не знаем, нашли ли все куски тела или нет. Детей очень жалко. Сиротами остались. Старшему ребенку лет 10, младшей и трех нету. Может какие кумовья забрали. А дальше поедут в детский дом, скорее всего", - добавляет Юрий.

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об исчезновении женщины сообщила местная жительница. Было установлено, что она убита, а к преступлению причастен сожитель. Во время ссоры в гараже он ударил женщину. Она упала на острый металлический выступ и потеряла сознание. Затем злоумышленник расчленил тело: голову и конечности сжег, а тело утопил в водоеме. В содеянном он сознался. Пояснил, что женщину он убил, потому что она требовала от него постоянно деньги.