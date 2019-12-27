Крушение самолета в Казахстане: на борту были 2 украинцев

В разбившемся самолете было двое украинцев. Фото "Интерфакс".

Четыре иностранцы находились на борту самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, разбившегося у Алматы. Среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

"Всего на борту самолета было пять членов экипажа и 93 пассажира, среди которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского Министерства внутренних дел, передает "Интерфакс".

В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД республики также сообщили имена иностранных граждан, находившихся на борту: Юрий Сон и Яна Сон из Украины, Маг Клыков с Киргизии, Нурлан Маулина из Китая.

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"Они живы", - заявил официальный представитель комитета Нурсултан Нурахметов, не уточнив их состояния.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу 27 декабря утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 15 человек, 66 пострадали.