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среда, 25 июля 2018 04:03

Крупный пожар в доме: эвакуированы 26 человек

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Крупный пожар в доме: эвакуированы 26 человек
В Киеве загорелось помещение в старом доме. Фото: dtp.kiev.ua.

В Киеве, на ул. Саксаганского, загорелось помещение в старом доме.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. На цокольном этаже жилого дома находятся офисные помещения. Там и произошло возгорание, сообщает dtp.kiev.ua.

Произошло сильное задымление трех верхних этажей. Из дома эвакуировали 26 человек. На месте работают спасатели, патрульная полиция, скорая помощь, аварийная служба газа.

Жители дома рассказывают, что офис, в котором произошло задымление, занимается ремонтом мобильных телефонов, пишет Информатор.

Огонь охватил серверную. Ближе к 00:30 пожар был локализован, а в 1:00 его ликвидировали.

Причина пожара устанавливается.

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Напомним, что в результате пожаров в течение года погибли около тысячи человек. Еще 787 человек пострадали. Зато спасти удалось 1193 человека. За последние сутки погибли три человека, двое пострадали, еще двоих удалось спасти.

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