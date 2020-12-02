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среда, 02 декабря 2020 11:03

Кровавого убийцу нашли в СИЗО в петле

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Кровавого убийцу нашли в СИЗО в петле
Мужчины, зарезал бывшую жену, нашли в СИЗО в петле. Фото: unsplash.com

Тело 41-летнего мужчины, который в октябре жестоко зарезал свою бывшую жену, обнаружили в камере полтавского СИЗО.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции сообщает Полтавщина.

Событие произошла 30 ноября в ГУ "Полтавская учреждение исполнения наказаний №23". Тело полтавчанина нашли в петле.

Жителя Полтавы задержали после того, как он в собственной квартире зарезал бывшую жену - нанес не менее 20 ударов ножом.

Женщина после развода уехала в Канаду и вышла там во второй раз замуж. В Полтаву приехала ненадолго, в квартире бывшего мужа оказалась случайно.

Полицию вызвали соседи, услышав крики и звуки борьбы. Правоохранители застали мужчину за уборкой - он пытался скрыть следы преступления. Мужчину задержали и объявили подозрение.

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9 октября суд избирал задержанному меру пресечения. Адвокат просил выпустить подзащитного под залог. Защитник аргументировал свою просьбу тем, что подзащитный имеет прочные социальные связи, работает неофициально на рынке, имеет постоянный устойчивый доход. Также адвокат отметил, что из предоставленных следователем материалов следует, что его подзащитный не мог действовать на момент причинения смерти сознательно, ведь в течение длительного времени у него болела голова.

Сам подозреваемый в судебном заседании также просил назначить ему домашний арест или мера пресечения в виде залога. Но суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Срок истекал на следующей неделе. Но мужчину нашли мертвым.

Полиция открыла производство по факту смерти заключенного в СИЗО. Правоохранители выясняют, было ли это самоубийство.

Полтавка, которую ее бывший сожитель порезал ножом прямо на работе, попросила полицию не наказывать обидчика. Теперь следователь закроет уголовное производство - и нападающий никак не будет соответствовать. Правоохранители отмечают, что действия женщины - типичные для лица, находящегося под влиянием агрессора.

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02
декабря

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