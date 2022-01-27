Кровавая трагедия в Днепре: против руководства Нацгвардии открыли производство

Государственное бюро расследований зарегистрировало производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины, что привело к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.
ДБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, через которые оно стало возможным, заявил директор ведомства Алексей Сухачев.
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"Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы сделать невозможным ее повторение", - сказал Сухачев.
Добавил, что должностные лица главного управления Нацгвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти. А также к обеспечению несения службы на этих объектах.
Виновникам грозит до семи лет за решеткой.
Трагедия произошла сегодня, 27 января, около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода.
В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения.
Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем.
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