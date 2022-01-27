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четверг, 27 января 2022 12:39

Кровавая трагедия в Днепре: против руководства Нацгвардии открыли производство

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Кровавая трагедия в Днепре: против руководства Нацгвардии открыли производство
Под Днепром задержали солдата Артема Рябчука, убившего пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: facebook.com/moden.ua

Государственное бюро расследований зарегистрировало производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины, что привело к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

ДБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, через которые оно стало возможным, заявил директор ведомства Алексей Сухачев.

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"Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы сделать невозможным ее повторение", - сказал Сухачев.

Добавил, что должностные лица главного управления Нацгвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти. А также к обеспечению несения службы на этих объектах.

Виновникам грозит до семи лет за решеткой.

Трагедия произошла сегодня, 27 января, около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода.

В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем.

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Дата
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