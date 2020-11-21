Кричал Аллах Акбар и бил стекла: Харьковчанин разгромила здание ОГА

Преступник объяснил, что своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты. Фото: Нацполиция

В Харькове 19-летний мужчина разбил стекло здания областной государственной администрации. По данным СМИ, подозреваемый кричал Аллах Акбар, когда громил здание.

"По адресу полицейские обнаружили разбитое стекло на двери учреждения, а также металлический предмет. Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЧП в Харьковской ОГА.

Преступник объяснил, что своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты.

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В поселке Саврань Одесской области мужчина угнал авто, а потом велосипед, хотел быстрее добраться с работы домой.