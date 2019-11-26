"Крестный отец" контрабанды сам придет в прокуратуру

Альперин придет в прокуратуру. Фото: 112

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал "крестным отцом" контрабанды, сам придет к прокурору САП.

"Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня "разыскивает" моего клиента Вадима Альперина. Правда, сам Альперин ничего об этом еще не знает. Поэтому завтра, 27 ноября 2019 года, я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна, 17", - сообщил адвокат Альперина Андрей Федур в Facebook.

"Разыскивать Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору. И ценный подарок от президента никому не достанется", - добавил Федур.

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Напомним, что Зеленский попросил помочь найти "крестного отца" контрабанды, одесского бизнесмена Вадима Альперина.