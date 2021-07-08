Крестный насиловал маленькую крестницу и развращал ее сестру

В Житомирской области задержали 47-летнего мужчину, который неоднократно насиловал свою малолетнюю крестницу и развращал ее маленькую сестренку. Фото: npu.gov.ua

В Коростене Житомирской области задержали 47-летнего мужчину, который неоднократно насиловал малолетнюю крестницу и развращал ее сестру.

Также мужчина хранил дома детскую порнографию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"Мужчина неоднократно приезжал в гости к кумовьям, где издевался над крестницей и ее сестрой. Также он приглашал детей к себе домой, где глумился над малолетними", - рассказали в прокуратуре.

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Во время обысков у мужчины изъяли записи с детской порнографией. Двух пострадавших девушек, а также их младшего брата изъяли из семьи. Их родителей хотят лишить прав на детей.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Одесской области правоохранители нашли и задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в селе Корсунцы Лиманского района. Мужчина напал на девушку и изнасиловал ее на ул. Одесской. Через полтора часа он пытался изнасиловать другую женщину. Ей удалось сбежать. Преступления сняли камеры видеонаблюдения.