Кожа слезла, но "скорую" мать не вызвала - спасают обваренную 2-летнюю девочку

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В селе Трикраты в Николаевской области 2-летняя девочка обварилась кипятком. Однако мать ожоги не лечила и не везла дочь в больницу.

О том, что произошло, узнали односельчане. Они вызвали полицию. А те, в свою очередь, медиков и службу по делам детей, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горящую майку сняли с кожей, а "скорую" не вызывали: рассказали о страшной смерти ребенка

"Мать рассказала, что дочь вылила на себя только что налитый в чашку чай. Врачи "скорой" оказали первую помощь ребенку. Госпитализировали девочку, диагностировали термический ожог грудной клетки 1-2 степени", - сказано в сообщении.

За невыполнение своих родительских обязанностей по уходу за ребенком на мать девочки полицейский составил административный протокол.

8-летний Сергей Хомутник с Жовковского района Львовской области сутки мучился дома со страшными ожогами. Он обгорел в летней кухне - открыл печь, из которой выпали дрова. Пламя поразило четверть тела мальчика. Но к врачам мать обратилась только через сутки.