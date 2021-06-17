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четверг, 17 июня 2021 18:10

Кожа слезла, но "скорую" мать не вызвала - спасают обваренную 2-летнюю девочку
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На Николаевщине 2-летняя девочка обварился кипятком. Однако мать не везла дочь в больницу
Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
На Николаевщине 2-летняя девочка обварился кипятком. Однако мать не везла дочь в больницу
На Николаевщине 2-летняя девочка обварился кипятком. Однако мать не везла дочь в больницу

В селе Трикраты в Николаевской области 2-летняя девочка обварилась кипятком. Однако мать ожоги не лечила и не везла дочь в больницу.

О том, что произошло, узнали односельчане. Они вызвали полицию. А те, в свою очередь, медиков и службу по делам детей, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Мать рассказала, что дочь вылила на себя только что налитый в чашку чай. Врачи "скорой" оказали первую помощь ребенку. Госпитализировали девочку, диагностировали термический ожог грудной клетки 1-2 степени", - сказано в сообщении.

За невыполнение своих родительских обязанностей по уходу за ребенком на мать девочки полицейский составил административный протокол.

8-летний Сергей Хомутник с Жовковского района Львовской области сутки мучился дома со страшными ожогами. Он обгорел в летней кухне - открыл печь, из которой выпали дрова. Пламя поразило четверть тела мальчика. Но к врачам мать обратилась только через сутки.

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17
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