Корабль РФ выпустил ракеты в гражданское судно

Российская ракета подбила в порту корабль "Banglar Samriddhi". Фото: Марин Anjo

Российский корабль нанес ракетный удар по гражданскому судну "Banglar Samriddhi" под флагом Бангладеш.

Это произошло 2 марта в 17:25 в порту Ольвия Николаевской области, сообщили в Администрации морских портов Украины.

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"Banglar Samriddhi" стоит на рейде в порту. Одна ракета попала в надстройку. На судне пожар. Для спасения экипажа направлено два буксира. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Известно, что судно зашло 23 февраля и стояло в ожидании груза.

За время полномасштабного вторжения, с 24 февраля флот РФ уже обстрелял два гражданских судна и два судна захватили в плен. В том числе - поисково-спасательное судно "Сапфир", выполнявшее гуманитарную миссию.