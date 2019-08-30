Корь убила 5-летнего мальчика

В Украине еще одна жертва кори.

"Пятилетний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказаний, не смог победить болезнь. В семье умершего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, но не имел никаких противопоказаний", - сообщает Центр общественного здоровья МИНЗДРАВА.

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Медики напоминают о критической необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку через противопоказания.

С начала вспышки корь унес жизни 40 человек. Всего в Украине переболело более 115 тысяч человек.