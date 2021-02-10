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среда, 10 февраля 2021 10:46

Коммунальщик запряг в сани лошадь и чистил от снега улицы

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Коммунальщик запряг в сани лошадь и чистил от снега улицы
Видео, как мужчина не просто ездит по улицам, но и чистит их, в соцсети выложили очевидцы Фото: pixabay.com

В Бродах Львовской области конунальщик запряг в сани лошадь и чистил от снега улицы.

Видео, как мужчина не просто ездит по улицам, но и чистит их, в соцсети выложили очевидцы, пишет tsn.ua. Эта идея им понравилась, поэтому они предложили чтобы коммунальное предприятие выдало работнику премию за находчивость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда в Украину придет весна прогноз синоптика

На Львовщине выпало до 30 сантиметров снега и синоптики прогнозируют, что будет идти снег там до конца недели.

В конце февраля в Украине впервые действительно потеплеет. Но задержится тепло ненадолго, в марте придет мороз и снег. А апрель и май будут экстремальными из-за большого количества дождей.

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