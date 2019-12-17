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вторник, 17 декабря 2019 18:23

Командование ССО просит смягчить меру пресечения Антоненко

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Командование ССО просит смягчить меру пресечения Антоненко
Командование ССО обратилось в суд с просьбой изменить меру пресечения музыканту Антоненко. Фото: Prm

Командование Сил специальных операций просит смягчить меру пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко из двух месяцев содержания под стражей на домашний арест.

"В штате ССО сержант Андрей Антоненко (Riffmaster) находится с 2017 года и до сих пор. На общем собрании руководящего состава Сил специальных операций с участием командиров всех воинских частей было принято решение ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения Антоненко, а именно о домашнем аресте для него", - написал начальник пресс-службы ССО Алексей Никифоров в Facebook.

Соответствующий документ через адвокатов передали судье и приобщили к делу.

"Суду предоставлено служебную характеристику сержанта Антоненко за подписью командира воинской части, где он проходит службу. За дни, прошедшие с момента взятия Антоненко под стражу, ни одного запроса от органов следствия к Командованию не поступало", - добавил начальник пресс-службы ССО.

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По словам Никифорова, в ССО рассчитывают на объективные, беспристрастные действия следствия, а также готовы всячески содействовать расследованию. Также отмечается, что в составе Сил специальных операций Антоненко ни занимал должности, которые предусматривают выполнение боевых задач в зоне проведения АТО/ООС.

13 декабря Печерский районный суд в Киеве избрал меру пресечения музыканту и добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко. Его арестовали на два месяца без права на залог.

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Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
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