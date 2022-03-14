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понедельник, 14 марта 2022 12:41

Спецтема: Война России против Украины

"Командирам на нас пох*й. А мы отказываемся и ревем" - перехватили разговор оккупанта

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&quot;Командирам на нас пох*й. А мы отказываемся и ревем&quot; - перехватили разговор оккупанта
ВСУ перехватили разговор захватчика. Фото: Сергей Михальчук

Оккупанты каждый раз теряют надежду, что вернутся домой. В телефонных разговорах жалуются на командиров, потому что для них человеческая жизнь - ничего не стоит.

Перехваченный разговор опубликовали в Telegram-канале "Правда Геращенко".

В разговоре оккупант жалуется жене, что постоянно слышны взрывы, а он совсем не высыпается. И все же не теряет надежду, что придет помощь в виде Сирийской армии.

"Да, и они к вам приедут и Таджики тоже, еще выпускают из колоний мужиков и баб, за амнистию короче сделают", – убеждает женщина по телефону.

Кроме этого, российский солдат жалуется, что не могут захватить украинский город.

"Вообще уже никого не осталось, уже все отказываются, а их обратно заворачивают. Они уже ревут, в общем, х*ня полная", - говорит.

Добавляет, что сам круглые сутки сидит в окопе.

"На локте синяк синий и ж*па вся синяя, ноги болят. Я хоть домой хочу п*здец, только то и делаю, что о доме думаю", - рассказывает.

Жалуется и на командование.

"Командиру полка главное, чтобы мы взяли город. И чтобы ему была выгода, может медаль какая-нибудь награда, а на военных пох*й", - говорит.

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Сегодня в 10.30 начались переговоры с Россией по видеосвязи. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. На переговорах поднимут вопросы прекращения огня, отвода всех войск и гарантий безопасности.

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