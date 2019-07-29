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понедельник, 29 июля 2019 13:36

Командира взвода Нацгвардии, который избил солдата до полусмерти, отпустили домой

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Командира взвода Нацгвардии, который избил солдата до полусмерти, отпустили домой
Полтавський райсуд відпустив додому військового, який ізбив підлелгих. Фото: auto-poltava

Полтавский райсуд изменил меру пресечения командиру взвода Нацгвардии, который избил двух солдат на полигоне под Полтавой с содержания под стражей на домашний арест.

Принял решение суд 26 июля, сообщила poltava.to мать пострадавшего.

Напомним, инцидент произошел 18 марта этого года на полигоне в селе Великий Тростянец Полтавского района. Около 14:00 старший лейтенант личного состава 3-го патрульного взвода патрульной роты воинской части 3052 Виктор Пихурец избил двух солдат - Романа Романко и Дмитрия Жовтенко. Одного ударил трижды в грудь в вагончике для проживания, потому, что тот невовремя прибыл на полигон по его вызову, а другого - из-за того, что плохо воспитывает солдата. Через полчаса после избиения увидел солдата на скамейке рядом с вагончиком, подошел сзади и ударил ботинком в левый бок. У пострадавшего разорвалась селезенка и началось внутреннее кровотечение, что привело к хирургическому вмешательству - удалили травмированный орган.

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По результатам расследования в суд направили акт о применении неуставных отношений командира по отношению к подчиненным. 4 июня суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. 10 июня Октябрьский райсуд Полтавы отстранил Виктора Пихурца с должности 3-го патрульного взвода патрульной роты воинской части 3052. 26 июля судья Полтавского районного суда Оксана Гальченко изменила меру пресечения старшему лейтенанту на домашний арест.

Сумской окружной админсуд восстановил в должности городского головы Конотопа Артема Семенихина.

Ранее он был жестоко избит и попал в реанимацию, сообщает пресс-служба суда.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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