Кислотные дожди: рассказали о возможных последствиях взрыва на "Ровноазоте"

 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 549
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 252
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 873
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 171
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1017
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 450
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 774
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 441
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 693
Фото
Все фото
6
7
8
6
8
Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп
Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп
Захватил автобус с пассажирами
Захватил автобус с пассажирами
На заводе возле Ровно произошел взрыв. Случилась утечка азотной кислоты
На заводе возле Ровно произошел взрыв. Случилась утечка азотной кислоты
Показали, какую беду наделала стихия в Киеве
Показали, какую беду наделала стихия в Киеве
Попытка таксиста проскочить на красный спровоцировала масштабную аварию
Попытка таксиста проскочить на красный спровоцировала масштабную аварию
Видео
Все видео
Четыре ножевых и до встречи "на том свете": 17 лет супружеской жизни закончились поножовщиной
Четыре ножевых и до встречи "на том свете": 17 лет супружеской жизни закончились поножовщиной
"Замахивалась с ноги и била по голове" - над 14-летней расправились лучшие подруги
"Замахивалась с ноги и била по голове" - над 14-летней расправились лучшие подруги
Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы
Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы
Дом в Киеве не выдержал водяного апокалипсиса
Дом в Киеве не выдержал водяного апокалипсиса
Реку Киева превратили в пенные помои
Реку Киева превратили в пенные помои
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 531
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 324
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 450
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 846
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
1 Просмотров: 297
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
среда, 21 июля 2021 10:07

Кислотные дожди: рассказали о возможных последствиях взрыва на "Ровноазоте"

  Комментировать

Выбросы нитрозных газов с "Ровноазота" могут выпасть в виде кислотных дождей.

Об этом заявила старшая преподавательница кафедры химии и физики Национального университета водного хозяйства и природопользования Оксана Мысина, передает "Суспільне".

"Насколько я вижу ситуацию по фото, оранжевое облако - это газ NO2. Оксид нитрогена четырехвалентного еще называют "лисий хвост". Азотная кислота разлагается на этот газ, который затем может взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей", – сказала она.

От таких дождей может пожелтеть трава и листья растений. Для воздействия на человеческий организм необходима большая концентрация веществ, поэтому говорить о последствиях сложно.

"Большая концентрация азотной кислоты имеет специфический запах. С точки зрения химии, лучше поберечься: не выходить на воздух, побыть дома", – добавила Мысина.

В то же время оксиды азота не превышают допустимую концентрацию в воздухе на центральной дороге на территории предприятия и возле цеха до военизированного газоспасательного отряда, заверили в Службе спасения.

Автор: Служба спасения
  Замеры воздуха на предприятии показали норму
Замеры воздуха на предприятии показали норму

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв на "Ровноазоте": полиция открыла уголовное дело

Во вторник на промышленном гиганте ОАО "Ровноазот" прогремел взрыв. Произошел выброс азотной кислоты. Никто не пострадал. Людям рекомендовали закрыть окна и двери. Измерения по диоксиду азота и аммиаку после аварии на Ровенском химическом заводе "Ровноазот" показали норму.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кислотные дожди: рассказали о возможных последствиях взрыва на "Ровноазоте"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп

Захватил автобус с пассажирами

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 21042
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 13419
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 10 Просмотров: 9585
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 Просмотров: 9063
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 8451
Происшествия
Стрелка с чеченской свадьбы выпустили из СИЗО
Стрелка с чеченской свадьбы выпустили из СИЗО Просмотров: 54
Аномальная непогода: на Николаевщине выпал град размером с яйцо
Аномальная непогода: на Николаевщине выпал град размером с яйцо Просмотров: 90
Захватил судно в Индийском океане: украинца впервые задержали за пиратство
Захватил судно в Индийском океане: украинца впервые задержали за пиратство Просмотров: 306
Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп
Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп
6
 Просмотров: 702
Захватил автобус с пассажирами
Захватил автобус с пассажирами
7
 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
25
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
10
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Голосов: 947
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть