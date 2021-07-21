Кислотные дожди: рассказали о возможных последствиях взрыва на "Ровноазоте"

Выбросы нитрозных газов с "Ровноазота" могут выпасть в виде кислотных дождей.

Об этом заявила старшая преподавательница кафедры химии и физики Национального университета водного хозяйства и природопользования Оксана Мысина, передает "Суспільне".

"Насколько я вижу ситуацию по фото, оранжевое облако - это газ NO2. Оксид нитрогена четырехвалентного еще называют "лисий хвост". Азотная кислота разлагается на этот газ, который затем может взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей", – сказала она.

От таких дождей может пожелтеть трава и листья растений. Для воздействия на человеческий организм необходима большая концентрация веществ, поэтому говорить о последствиях сложно.

"Большая концентрация азотной кислоты имеет специфический запах. С точки зрения химии, лучше поберечься: не выходить на воздух, побыть дома", – добавила Мысина.

В то же время оксиды азота не превышают допустимую концентрацию в воздухе на центральной дороге на территории предприятия и возле цеха до военизированного газоспасательного отряда, заверили в Службе спасения.

Автор: Служба спасения Замеры воздуха на предприятии показали норму

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Во вторник на промышленном гиганте ОАО "Ровноазот" прогремел взрыв. Произошел выброс азотной кислоты. Никто не пострадал. Людям рекомендовали закрыть окна и двери. Измерения по диоксиду азота и аммиаку после аварии на Ровенском химическом заводе "Ровноазот" показали норму.