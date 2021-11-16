Кипр передал Украине подозреваемого в секс-торговле

Мужчина продавал женщин в секс-рабство. Фото: Национальная полиция

Из Кипра в Украину передали подозреваемого в торговле людьми.

Он завербовал двух жительниц Ровенской области. Хотел переправить их за границу для сексуальной эксплуатации. Искал женщин в тяжелых жизненных ситуациях, передает Национальная полиция.

"Следователи собрали доказательства и заочно сообщили злоумышленнику о подозрении. Он скрывался от органов досудебного расследования. Его объявили в государственный и международный розыск. Полицейские выяснили, что 31-летний мужчина покинул территорию Украины и уехал в Данию, где поселился с сожительницей", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали в городе Ларнака на Кипре. Туда он приехал на отдых.

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Задержанному грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

260 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми. Об этом сообщили в ходе совместного совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов в офисе генпрокурора. В этом году зафиксировали 225 уголовных правонарушений по фактам торговли людьми. Это на четверть больше, чем в прошлом году.