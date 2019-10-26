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суббота, 26 октября 2019 09:12

Киевлянка умерла страшной смертью на глазах у мужа
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В Киеве 36-летняя покончила с собой - выпила яду
Фото: facebook.com/KyivOperativ
В Киеве 36-летняя покончила с собой - выпила яду
В Киеве 36-летняя покончила с собой - выпила яду

В Киеве на ул. Берковецкой 36-летняя женщина покончила с собой - выпила яду.

Вместе с мужем она сидела в машине на парковке возле магазина "Ашан". Общались о разводе, пишет "Киев оперативный".

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Женщина сказала, что ей ничего не нужно от него и она выпила яд. Через минуту начала блевать.

Мужчина вызвал ей "скорую", которая прибыла через 4 минуты. Пытались откачать, но было уже поздно - женщина умерла.

В Прилуках на Черниговщине беременна 30-летняя женщина хотела покончить с собой. Она напилась крысиного яда. Известно, что женщина на 33-й неделе беременности.

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