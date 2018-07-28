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суббота, 28 июля 2018 15:47

Киевлянина разорвал его бойцовский пес

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Киевлянина разорвал его бойцовский пес
Пес был погружен в медикаментозный сон и посажен в переноску.

Этой ночью в Оболонском районе бойцовский пес напал и покусал своего хозяина.

Об этом сообщили в Фейсбуке активисты из Kyiv Animal Rescue Group.

К ним с просьбой о помощи обратились сотрудники полиции. Прибыв на место, активисты выяснили, что пес напал на хозяина.

На месте происшествия работали три экипажа патрульной полиции, скорая помощь, спасатель команды.

Из показаний свидетелей было установлено, что владелец собаки плохо с ним обращался. Бил и мало кормил.

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По словам владельца собаки, на прогулке собака испугался грома и бросился на него.

Мужчина убежал от собаки и заперся в квартире. Пес остался в подъезде и никого не пускал внутрь.

Полицейские хотели застрелить собаку, потому что ранен хозяин истекал кровью, а коммунальное предприятие "Зоодопомога", которое должно оказывать помощь полиции в таких случаях, не работает ночью.

Спасатель с Kyiv Animal Rescue Groupе оперативно прибыл на место для проведения "седации" пса. Пес был погружен в медикаментозный сон и посажен в переноску.

Пес не нападал ни на спасателя, ни на полицейских, ни на случайных прохожих или людей в машине. Он хотел спрятаться, находясь в состоянии сильного стресса.

Владелец пса госпитализирован с рваными ранами кистей рук в больницу. Хозяин собаки попросил полицейских расстрелять или усыпить его собаку.

Сейчас спасен стафф находится в ветклинике "4 лапы" на улице Драйзера, 8.

Пес не пострадал, но заметно истощен.

"Если кто-то готов взять на себя ответственность за пса, будем Вам благодарны. Если таких желающих не найдется, мы приспособит его в один из приютов ", - сообщили активисты.

Существует теория, что каждый человек имеет двойника. Как оказалось, не только среди себе подобных. Если внимательнее присмотреться к братьям нашим меньшим, можно найти и среди них свою пушистую "копию".

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Дата
28
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