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понедельник, 08 февраля 2021 20:37

Киевлянин зарабатывал 20 млн грн в год на продаже фальшивых водительских прав

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Киевлянин зарабатывал 20 млн грн в год на продаже фальшивых водительских прав
Через интернет продавал поддельные водительские удостоверения. Фото: ТСН

Киевлянин наладил в интернете продажу поддельных водительских прав европейского образца.

Услуга стоила 43 тыс грн. Ежегодный доход достигал 20 млн грн, сообщил Департамента киберполиции.

Незаконный бизнес организовал 29-летний житель Киева. Он создал вебсайты для приема заявок. Организовал сall-центр, к работе в котором привлек около двадцати работников.

Заказчиков уверяли, что они будут учиться в одной из автошкол Польши. Говорили, что на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента придет сотрудник компании.

Фигуранты дела использовали поддельные печати и изготавливали фальшивые удостоверения. Фейковый документ присылали по почте. Деньги получали на банковские счета, открытые на подставных лиц.

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Провели обыски по месту жительства злоумышленников и в call-центре. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, записи, штампы, печати и водительские удостоверения европейского образца.

Фигурантам дела грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрений и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

На Киевщине служба безопасности Украины задержала организаторов и участников международной группировки, которое подделывала доллары. Фальшивую валюту не могли обнаружить устройством для проверки денег, сообщает пресс-центр СБУ.

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