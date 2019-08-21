 
Ексклюзивы
1/5
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 549
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1431
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2079
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 486
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1890
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2061
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1422
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6822
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1746
Фото
Все фото
4
3
6
4
4
Киевлянин забил жену лопатой
Киевлянин забил жену лопатой
Заказное убийство матери и дочери: рассказали подробности спецоперации
Заказное убийство матери и дочери: рассказали подробности спецоперации
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Убийство матери и дочери: новые фото и видео задержания подозреваемых
Убийство матери и дочери: новые фото и видео задержания подозреваемых
Мужчина на глазах у свидетелей прыгнул с моста
Мужчина на глазах у свидетелей прыгнул с моста
Видео
Все видео
Активисты поймали педофила, который приставал к мальчику
Активисты поймали педофила, который приставал к мальчику
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
Столкновение Range Rover и Tesla в Киеве: сообщили о состоянии пострадавших
Столкновение Range Rover и Tesla в Киеве: сообщили о состоянии пострадавших
Столкновение Range Rover и Tesla в центре Киева: появилось видео момента аварии
Столкновение Range Rover и Tesla в центре Киева: появилось видео момента аварии
Мужчина угрожал взорвать жену, ребенка и полицейских
Мужчина угрожал взорвать жену, ребенка и полицейских
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5337
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1890
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6822
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4781
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 459
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 18:10

Киевлянин забил жену лопатой
4

  Комментировать

В Киеве 50-летний мужчина забил до смерти лопатой 52-летнюю жену. Полицию вызвал следующий день
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве 50-летний мужчина забил до смерти лопатой 52-летнюю жену. Полицию вызвал следующий день
В Киеве 50-летний мужчина забил до смерти лопатой 52-летнюю жену. Полицию вызвал следующий день
В Киеве 50-летний мужчина забил до смерти лопатой 52-летнюю жену. Полицию вызвал следующий день

В Киеве 50-летний мужчина забил до смерти лопатой 52-летнюю жену. Полицию вызвал следующий день.

Рассказал, что между ними возникла ссора, во время которой и избил супругу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мертвая женщина лежала на полу. Эксперты обнаружили на теле многочисленные гематомы и кровоподтеки", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышла на улицу и упала замертво: человек мужчина жену

50-летний киевлянин вместе с женой работали в пункте приема вторсырья. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Мужчину задержали. За содеянное его могут посадить на 10 лет.

В селе Сторожев Корецкого района Ровенской области 47-летний мужчина обнаружил мертвой 45-летнюю жену. Позже выяснилось, он сам избил женщину палкой и бросил умирать в доме.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевлянин забил жену лопатой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Националисты изменили лидера

Фанатик отрубил пальцы митрополиту

Украинские воины освободили колонну пленных

Музейщик украл "Мону Лизу"

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 82011
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 39628
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 29367
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 28487
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 26982
Происшествия
Умерли, держась за руки: рассказали о еще двух жертвах пожара в "Токио Стар"
Умерли, держась за руки: рассказали о еще двух жертвах пожара в "Токио Стар" Просмотров: 531
Дворник повесился перед мэрией
Дворник повесился перед мэрией Просмотров: 693
Подозреваемый в убийстве Дианы Хриненко просился на волю
Подозреваемый в убийстве Дианы Хриненко просился на волю Просмотров: 765
Ребенок оказался под колесами поезда, спасая свою собаку
Ребенок оказался под колесами поезда, спасая свою собаку Просмотров: 684
Фура разбила воз в щепки: фото смертельной аварии
Фура разбила воз в щепки: фото смертельной аварии Просмотров: 963
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
2
Зеленского призвали остановить Бужанского, который обзывает журналистов
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
2
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
Голосов: 1385
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua