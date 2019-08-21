Киевлянин забил жену лопатой

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве 50-летний мужчина забил до смерти лопатой 52-летнюю жену. Полицию вызвал следующий день.

Рассказал, что между ними возникла ссора, во время которой и избил супругу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мертвая женщина лежала на полу. Эксперты обнаружили на теле многочисленные гематомы и кровоподтеки", - сказано в сообщении.

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50-летний киевлянин вместе с женой работали в пункте приема вторсырья. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Мужчину задержали. За содеянное его могут посадить на 10 лет.

В селе Сторожев Корецкого района Ровенской области 47-летний мужчина обнаружил мертвой 45-летнюю жену. Позже выяснилось, он сам избил женщину палкой и бросил умирать в доме.