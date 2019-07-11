Киевлянин с ножом напал на ребенка и порезал ему руки

Мужчине грозит 7 лет тюрьмы. Фото: полиция

На детской площадке в Киеве 24-летний мужчина напал на мальчика.

Он ножом порезал ребенку пальцы, а потом избил парня, который заступился за малыша, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Нападающего задержали. Суд отпустил его под ночной домашний арест.

"К полицейским поступило сообщение о том, что на детской площадке на улице Телиги хулиганил человек. Установлено, что лицо с признаками опьянения ножом порезало мальчику пальцы на руках и избило парня, который заступился за ребенка", - сообщили в полиции.

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Злоумышленник раньше не привлекался к ответственности. Изъятый ​​у него нож отправили на экспертизу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

22 июня брат отчима мальчика пригласил ребенка на озеро купаться, а там напал с ножом сзади. Нанес многочисленных ран ножом и молотком. Затем привязал к ногам уже мертвого ребенка камень и затащил в воду. Тело обнаружили на следующий день.