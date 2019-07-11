Киевлянин, который прыгнул с балкона, был народным артистом Украины

70-летний киевлянин, который прыгнул с балкона 5-го этажа дома на столичных Осокорках, был народным артистом Украины и вокалистом Ансамбля песни и танца ВСУ.
По словам соседей, мужчина не конфликтовал и часто сидел на скамейке возле дома на территории детской площадки, сообщают "Факты".
"Он пел в хоре, выступал на концертах. К нему только сын иногда приходил. Жены не было, он давно развелся. Нормальный, всегда ходил на улицу, общался, разговаривал", - рассказала знакомая погибшего.
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В последнее время он жаловался на сильную боль в ногах.
Что толкнуло мужчину к самоубийству, устанавливают полицейские.
Самоубийство произошло около пяти утра 10 июля. В кармане погибшего мужчины нашли предсмертную записку, в которой он попросил никого не винить в своей смерти. Там же также был указан номер телефона его сына.
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