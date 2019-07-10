 
Ексклюзивы
1/5
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 657
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 405
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 576
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 333
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1359
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 468
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1305
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 657
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3069
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
3
7
13
4
Киевлянин бросился с балкона с прощальной запиской
Киевлянин бросился с балкона с прощальной запиской
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
Националисты устроили акцию протеста у здания телеканала NewsOne
Националисты устроили акцию протеста у здания телеканала NewsOne
Легковушку нанизало на отбойник: погиб 9-летний ребенок (ФОТО)
Легковушку нанизало на отбойник: погиб 9-летний ребенок (ФОТО)
Видео
Все видео
Срывал крыши и заборы: под Ужгородом пронесся торнадо
Срывал крыши и заборы: под Ужгородом пронесся торнадо
В центре Одессы охранник одним ударом убил клиента клуба. Происшествие попало на видео
В центре Одессы охранник одним ударом убил клиента клуба. Происшествие попало на видео
В столице загорелась маршрутка с людьми
В столице загорелась маршрутка с людьми
В Киеве прицеп фуры расплющил голову водителя
В Киеве прицеп фуры расплющил голову водителя
Суд выпустил на свободу подозреваемых в убийстве бездомного, которые снимали преступление на камеру
Суд выпустил на свободу подозреваемых в убийстве бездомного, которые снимали преступление на камеру
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 468
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2178
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 675
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1836
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1908
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1008
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
среда, 10 июля 2019 11:23

Киевлянин бросился с балкона с прощальной запиской
5

  Комментировать

В Дарницком районе Киева с балкона своей квартиры на 5-м этаже выпрыгнул 70-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте
Фото: kiev.informator.ua
В Дарницком районе Киева с балкона своей квартиры на 5-м этаже выпрыгнул 70-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте
В Дарницком районе Киева с балкона своей квартиры на 5-м этаже выпрыгнул 70-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте
В Дарницком районе Киева с балкона своей квартиры на 5-м этаже выпрыгнул 70-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте
В Дарницком районе Киева с балкона своей квартиры на 5-м этаже выпрыгнул 70-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте

В Киеве на улице Срибнокильской, 22а с балкона своей квартиры на 5-м этаже выпрыгнул 70-летний мужчина. От полученных травм скончался на месте.

Происшествие случилось 10 июля в 05:15. Скорую помощь и полицию вызвал житель квартиры на 2-м этаже. Он проснулся он громкого звука. Выглянув, увидел тело у соседнего подъезда, сообщает Информатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самоубийца написал предсмертную записку на песке

Возле тела погибшего полицейские обнаружили записку. В ней мужчина просил никого не винить в трагедии. Также написал номер телефона сына и просил сообщить ему.

Подробности происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

В Волынской области совершил самоубийство бывший участник боевых действий на Донбассе 25-летний Вадим Гримайло. Мужчина покончил с жизнью в селе Крупа Луцкого района.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевлянин бросился с балкона с прощальной запиской». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

Поляки применили новую тактику битвы

Украинского инженера осудили на 8 лет

Закончилась крупнейшая битва освободительной войны

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 41296
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 37392
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
4
 3 Просмотров: 29226
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 16596
&quot;Не в партию вступил&quot; - Притула поделился снимками из больницы после операции
"Не в партию вступил" - Притула поделился снимками из больницы после операции
3
 Просмотров: 14707
Происшествия
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 972
Поссорился с родными: что известно о самоубийстве 12-летнего парня
Поссорился с родными: что известно о самоубийстве 12-летнего парня Просмотров: 441
У подожженной женщины останавливалось сердце: ввели в кому
У подожженной женщины останавливалось сердце: ввели в кому Просмотров: 5400
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
3
 Просмотров: 4770
Предпринимателя, который стрелял в нардепа, нашли повешенным
Предпринимателя, который стрелял в нардепа, нашли повешенным 2 Просмотров: 1998
Больше всего комментируют
15
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
13
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
10
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
8
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
5
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
Голосов: 681
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua