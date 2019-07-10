Киевлянин бросился с балкона с прощальной запиской

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на улице Срибнокильской, 22а с балкона своей квартиры на 5-м этаже выпрыгнул 70-летний мужчина. От полученных травм скончался на месте.

Происшествие случилось 10 июля в 05:15. Скорую помощь и полицию вызвал житель квартиры на 2-м этаже. Он проснулся он громкого звука. Выглянув, увидел тело у соседнего подъезда, сообщает Информатор.

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Возле тела погибшего полицейские обнаружили записку. В ней мужчина просил никого не винить в трагедии. Также написал номер телефона сына и просил сообщить ему.

Подробности происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

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