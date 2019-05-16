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пятница, 17 мая 2019 00:00

Киберпреступники ограбили своих жертв на 100 млн долларов

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Киберпреступники ограбили своих жертв на 100 млн долларов
Ликвидировали международную сеть киберпреступников. Фото: 112

Службы безопасности нескольких стран обезвредили международную группу киберпреступников под названием Avalanche.

Уголовная сеть преимущественно использовала вредоносное программное обеспечение GozNym. Оно распространялось на компьютерах жертв, что позволяло получить доступ к их банковским счетам, сообщает пресс-служба Европола.

Пострадали в основном компании и финансовые организации. Всего более 41 тыс. жертв. Им нанесен ущерб на сумму около 100 млн долларов.

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В ходе международной операции были проведены обыски в Болгарии, Грузии, Молдове и Украине. Уголовное преследование было начато в Грузии, Молдове, Украине и США.

В прошлом году в США обвинили двух китайцев в 45 кибератаках на крупные компании и госучреждения страны.

Речь идет о кражах данных крупных компаний, работающих в различных сферах промышленности, а также интеллектуальной собственности и конфиденциальных деловых данных. Киберпреступники также взломали базы данных ВМС США и украли личную информацию более 100 тыс. военнослужащих.

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