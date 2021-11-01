"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети

В Киеве заливает ул. Срибнокильскую. Фото: скриншот с видео

В понедельник, 1 ноября, в Киеве затопило очередной участок. Теплотрассу прорвало по ул. Срибнокильской в ​​Дарницком районе.

Соответствующее видео распространил очевидец аварии в Facebook "Позняки Осокорки Харьковский".

На записи видно, что дорогу полностью залило водой. Местами размыло асфальт.

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Пользователи сети реагировали на видео следующим образом:

- "О, тепленькая пошла";

- "Каток заливают? Так будто рано еще";

- "Не зря все лето профилактикой занимались";

- "Вероятно, горячую воду дали или отопление включили";

- "И никто не спешит что-то делать. Ждут более сильного фонтана. Ужас".

На минувшей неделе улицу затопило в Оболонском районе Киева. Авария теплотрассы произошла по ул. Семена Скляренко. Тогда очевидца сняли зрелищный фонтан.