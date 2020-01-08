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среда, 08 января 2020 20:57

Катастрофа украинского самолета в Иране: появилась реакция Канады

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Катастрофа украинского самолета в Иране: появилась реакция Канады
Канада может присоединиться к расследованию катастрофы самолета МАУ. Фото: РБК

Канада готова присоединиться к расследованию катастрофы самолета МАУ в Иране.

Об этом написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своем сайте.

"От имени правительства Канады выражаем глубочайшие соболезнования тем, кто потерял семью, друзей и близких людей в этой трагедии. Наше правительство продолжит тесно сотрудничать со своими международными партнерами, чтобы обеспечить тщательное расследование этого краха и ответы на вопросы канадцев. Сегодня я уверяю всех канадцев, что безопасность - наш главный приоритет. Мы также присоединяемся к другим странам, которые скучают по потере граждан", - заявил он.

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В результате крушения самолета погибли 63 канадских гражданина. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань и министр транспорта страны Марк Гарно находятся в постоянном контакте с украинскими официальными лицами и другими международными партнерами страны.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) 8 января после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все погибли.

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