Катастрофа Ан-26: товарищи арестованных военных требуют их освобождения

На Харьковщине разбился самолет Ан-26Ш с 27 курсантами и офицерами Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Уцелел только один. Фото: kh.dsns.gov.ua

Освободить из-под стражи подозреваемых по делу крушения Ан-26 требуют авиаторы полка Чугуева. Соответствующее открытое письмо с таким требованием опубликовали 200 военных.

Под стражей находятся экс-командир воинской части Вячеслав Глазунов и руководитель полетов Александр Жук. Командующему Воздушных сил Сергею Дроздову назначили личное обязательство.

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Коллеги экс-командира воинской части и руководителя полетов буквально через час после суда собрали подписи о том, что готовы взять офицеров на поруки, сообщает "Сегодня".

Военные передали это письмо адвокатам подозреваемых офицеров. Чтобы приобщили к апелляционным жалобам и передали в Государственное бюро расследований.

18 декабря по делу о крушении самолета Ан-26 под Чугуевом на Харьковщине вручили первые подозрения. Командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины 58-летнего Сергея Дроздова подозревают в халатности. Командира воинской части А4104 в Чугуеве и руководителя полетов этой части - в нарушении правил полетов. Доказательства после ряда экспертиз по их причастности - бесспорные, считают в Государственном бюро расследований и прокуратуре.