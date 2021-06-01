Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: семьям двух курсантов не дали статус членов семьи погибшего военного

 
Ексклюзивы
1/5
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Просмотров: 108
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 360
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 882
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
1 Просмотров: 477
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2538
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 522
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
9 Просмотров: 954
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1494
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1242
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
7
3
6
7
6
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Бездомный изнасиловал 8-летнюю девочку: фото подозреваемого
Бездомный изнасиловал 8-летнюю девочку: фото подозреваемого
Такси перевернулось на крышу возле метро: кадры ДТП
Такси перевернулось на крышу возле метро: кадры ДТП
В центре Киева звучали выстрелы: ввели спецоперацию &quot;Сирена&quot;
В центре Киева звучали выстрелы: ввели спецоперацию "Сирена"
&quot;Подстрелили, били прикладами по голове&quot; - бандиты напали на ферму
"Подстрелили, били прикладами по голове" - бандиты напали на ферму
Видео
Все видео
Два барана: маршрутчики подрались за место на остановке: видео
Два барана: маршрутчики подрались за место на остановке: видео
Скандальная блогерша разнесла номер в отеле (18+)
Скандальная блогерша разнесла номер в отеле (18+)
Иностранец бросился под поезд метро и попал на видео
Иностранец бросился под поезд метро и попал на видео
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
Парень обстреливал бездомных собак из ружья и попал на видео
Парень обстреливал бездомных собак из ружья и попал на видео
Интервью
1/5
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1656
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 396
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 810
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 900
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
вторник, 01 июня 2021 11:08

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: семьям двух курсантов не дали статус членов семьи погибшего военного

  Комментировать
Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: семьям двух курсантов не дали статус членов семьи погибшего военного
Ан-26Ш упал вблизи Чугуева на Харьковщине вечером 25 сентября прошлого года. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил один курсант - Вячеслав Золочевский. Фото: wing.com.ua

После катастрофы Ан-26 под Чугуевом семьи двух погибших курсантов Богдана Матвийчука и Максима Хомьячука уже восемь месяцев не могут добиться статуса членов семьи погибшего военнослужащего.

Николай Матвийчук с Житомирщины и Екатерина Хомьячук с Винницкой области познакомились после того, как потеряли сыновей. Мать Богдана после его смерти пошла служить в армию. Его же отец вспомнил, что за три дня до трагедии записал последний разговор с сыном. Богдан говорил, что самолет - гроб, постоянно ломается, говорится в сюжете ТСН.

Николай Матвийчук уже восьмой месяц обивает пороги государственных структур. Обращался в управление соцзащиты, Минобороны, в военный комиссариат Житомирщины с просьбой предоставить семье статус члена семьи погибшего военнослужащего. Но получил отказ.

"Он не был в действующей армии. Так пишут. Поскольку выполнение военных обязанностей не были связаны с защитой Родины", - рассказал отец погибшего курсанта Николай Матвийчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тела разбросало на сотни метров: рассказали о поисковой операции на месте падения АН-26

Отказывают в этом статусе и семье погибшего 21-летнего Максима Хомьячука.

"Они мне пишут почему отказали, то пусть они напишут, как тем людям дали. Или пусть публично скажут: мы неправильно дали вам. Пусть попробуют, скажут", - рассказала Екатерина Хомьячук.

Статус члена семьи погибшего военного предусматривает, в частности, 50% скидки на оплату коммунальных услуг, льготы на проезд. Однако мать погибшего курсанта говорит, что ей все это не нужно. Для нее главное - это увековечить память о сыне.

"Я считаю, что нужно разобраться в этом, это будет справедливо в память о наших детях. Не для меня, я обойдусь", - говорит мать погибшего курсанта Екатерина Хомьячук.

В Министерстве социальной политики порекомендовали позвонить в Харьковский университет, где учились ребята. Но и там отказались давать комментарий, передает tsn.ua. Впоследствии в Минобороны предоставили письмо, в котором объясняется причина отказа.

"Поскольку родители погибших курсантов являются трудоспособными лицами, не состоявшие на иждивении детей, оснований для выдачи им удостоверения нет", - говорится в документе.

И добавляют, исключение все же могут сделать, если указание дадут либо из Верховной Рады, либо из Офиса президента. А пока отец Богдана Матвийчука смог добиться, чтобы фото его сына разместили на доске почета Новоград-Волынского.

Ан-26Ш упал вблизи Чугуева на Харьковщине вечером 25 сентября прошлого года. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил один курсант - Вячеслав Золочевский. Следствие восстановило полную картину и установило причины авиакатастрофы. Основная причина трагедии - разрешение на взлеты конвейерным способом. Об этом 13 мая рассказал начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок. Это привело к тому, что поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, была обнаружена во время захода на последний взлет. Так как происходил конвейер, поломка не смогла обнаружена экипажем своевременно. Самолет с этой поломкой взлетел, но руководители полетов не предоставили практической помощи экипажу для безопасной посадки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: семьям двух курсантов не дали статус членов семьи погибшего военного». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июня

Молоко способствует долголетию: интересные факты о продукте

День защиты детей: какова история праздника

Военные расстреляли 26 людей

Легендарного боксера посадили за домашнее насилие

Родилась секс-символ 1950-х

Оперу Мирослава Скорика благословил Папа Римский

Хмельницкий казнил всех пленных

Самое читаемое
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6768
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 4698
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
10
 Просмотров: 3546
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 1 Просмотров: 3357
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 8 Просмотров: 2961
Происшествия
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 1251
Два барана: маршрутчики подрались за место на остановке: видео
Два барана: маршрутчики подрались за место на остановке: видео
 Просмотров: 126
Скандальная блогерша разнесла номер в отеле (18+)
Скандальная блогерша разнесла номер в отеле (18+)
 Просмотров: 693
Бездомный изнасиловал 8-летнюю девочку: фото подозреваемого
Бездомный изнасиловал 8-летнюю девочку: фото подозреваемого
3
 Просмотров: 657
Иностранец бросился под поезд метро и попал на видео
Иностранец бросился под поезд метро и попал на видео
 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
9
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
8
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
3
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
1
Руководитель порта "Южный" Ковшар заплатил должностью за неповиновение "Метинвесту"
Голосов: 2464
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть