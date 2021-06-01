Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: семьям двух курсантов не дали статус членов семьи погибшего военного

Ан-26Ш упал вблизи Чугуева на Харьковщине вечером 25 сентября прошлого года. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил один курсант - Вячеслав Золочевский. Фото: wing.com.ua

После катастрофы Ан-26 под Чугуевом семьи двух погибших курсантов Богдана Матвийчука и Максима Хомьячука уже восемь месяцев не могут добиться статуса членов семьи погибшего военнослужащего.

Николай Матвийчук с Житомирщины и Екатерина Хомьячук с Винницкой области познакомились после того, как потеряли сыновей. Мать Богдана после его смерти пошла служить в армию. Его же отец вспомнил, что за три дня до трагедии записал последний разговор с сыном. Богдан говорил, что самолет - гроб, постоянно ломается, говорится в сюжете ТСН.

Николай Матвийчук уже восьмой месяц обивает пороги государственных структур. Обращался в управление соцзащиты, Минобороны, в военный комиссариат Житомирщины с просьбой предоставить семье статус члена семьи погибшего военнослужащего. Но получил отказ.

"Он не был в действующей армии. Так пишут. Поскольку выполнение военных обязанностей не были связаны с защитой Родины", - рассказал отец погибшего курсанта Николай Матвийчук.

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Отказывают в этом статусе и семье погибшего 21-летнего Максима Хомьячука.

"Они мне пишут почему отказали, то пусть они напишут, как тем людям дали. Или пусть публично скажут: мы неправильно дали вам. Пусть попробуют, скажут", - рассказала Екатерина Хомьячук.

Статус члена семьи погибшего военного предусматривает, в частности, 50% скидки на оплату коммунальных услуг, льготы на проезд. Однако мать погибшего курсанта говорит, что ей все это не нужно. Для нее главное - это увековечить память о сыне.

"Я считаю, что нужно разобраться в этом, это будет справедливо в память о наших детях. Не для меня, я обойдусь", - говорит мать погибшего курсанта Екатерина Хомьячук.

В Министерстве социальной политики порекомендовали позвонить в Харьковский университет, где учились ребята. Но и там отказались давать комментарий, передает tsn.ua. Впоследствии в Минобороны предоставили письмо, в котором объясняется причина отказа.

"Поскольку родители погибших курсантов являются трудоспособными лицами, не состоявшие на иждивении детей, оснований для выдачи им удостоверения нет", - говорится в документе.

И добавляют, исключение все же могут сделать, если указание дадут либо из Верховной Рады, либо из Офиса президента. А пока отец Богдана Матвийчука смог добиться, чтобы фото его сына разместили на доске почета Новоград-Волынского.

Ан-26Ш упал вблизи Чугуева на Харьковщине вечером 25 сентября прошлого года. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил один курсант - Вячеслав Золочевский. Следствие восстановило полную картину и установило причины авиакатастрофы. Основная причина трагедии - разрешение на взлеты конвейерным способом. Об этом 13 мая рассказал начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок. Это привело к тому, что поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, была обнаружена во время захода на последний взлет. Так как происходил конвейер, поломка не смогла обнаружена экипажем своевременно. Самолет с этой поломкой взлетел, но руководители полетов не предоставили практической помощи экипажу для безопасной посадки.