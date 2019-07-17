Кандидату в народные депутаты угрожали убийством

Мужчина угрожал убить кандидата в нардепы. Фото: Главком

На Хмельнитчине мужчина угрожал убийством кандидату в народные депутаты.

Тот обратился в полицию. После анализа видео с камер наблюдения и опроса свидетелей злоумышленника разыскали, объявили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения и вызов в суд, сообщили в полиции.

Инцидент произошел в Шепетовке. Известно, что подозреваемый - киевлянин.

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14 июля следователи открыли уголовное производство по факту угрозы убийством кандидату по округу №190. Последний сообщил полиции, что ему угрожали физической расправой, если он не откажется от участия в предвыборной кампании.