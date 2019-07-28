КамАЗ с людьми сорвался в пропасть

5 человек погибли в Тушети в Грузии Фото: v-georgia.com

Грузовик "КамАз" с людьми упал с высоты 200 м. в горном Тушете в Грузии. По данным Министерства внутренних дел страны погибли 5 человек, в том числе и один ребенок. Еще 7 пострадавших госпитализированы.

К спасательной операции привлекли вертолет Пограничной полиции. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выразил соболезнования семьям погибших во время трагической аварии, сообщает Georgia Today.

"Я выражаю глубокое горе из-за трагедии, которая стала причиной смерти наших граждан. В эти тяжелые минуты я выражаю соболезнования и поддержку семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.", - говорится в заявлении политика.

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В Тячевском районе на Закарпатье грузовик Зил-131 слетела с дороги в горную реку. Погибли пять человек. Среди погибших - двое работников лесхоза и трое жителей села Тарасовка. Все ехали на заготовку дров.