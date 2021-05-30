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воскресенье, 30 мая 2021 18:41

Как задерживали "ирпенского беглеца": показали фото и видео
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В Киеве задержали 47-летнего азербайджанца, который сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда
Фото: facebook.com/Андрей Небытов
В Киеве задержали 47-летнего азербайджанца, который сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда
В Киеве задержали 47-летнего азербайджанца, который сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда
В Киеве задержали 47-летнего азербайджанца, который сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда

Ирпенского беглеца Мамедсоя Афраса Куддасар-Оглы обнаружили в районе станции метро Нивки в Киеве.

Он маскировался в панамку и жилетку, рассказал начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов и показал первые минуты после задержания наглеца.

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"Злоумышленника передали нашим работникам для проведения следственных действий", - рассказал Небытов.

Кроме уголовной ответственности за разбой, злоумышленник также получит подозрение за побег.

28 мая 47-летний уроженец Азербайджана сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда. Сразу на поиски правонарушителя был ориентирован личный состав и наряды полиции Киева и Киевской области. Была введена специальная полицейская операция.

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Дата
30
мая

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