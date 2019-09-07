 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Просмотров: 1089
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 1269
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
7 Просмотров: 2529
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1233
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 747
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8757
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1278
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
Просмотров: 90
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1890
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6345
Фото
Все фото
6
4
4
3
4
Как тушили масштабный пожар на газовой скважине - фото
Как тушили масштабный пожар на газовой скважине - фото
Трагедия на трассе: четверо погибших, самому младшему - 15
Трагедия на трассе: четверо погибших, самому младшему - 15
Стрелка из столичного троллейбуса поймали в другом троллейбусе: видео
Стрелка из столичного троллейбуса поймали в другом троллейбусе: видео
Хочет работать: последние новости о Зайцевой и новые фото
Хочет работать: последние новости о Зайцевой и новые фото
Пятиэтажка осталась без газа — впереди еще две недели &quot;выживания&quot;
Пятиэтажка осталась без газа — впереди еще две недели "выживания"
Видео
Все видео
Была в мужской футболке: новые подробности об изнасиловании и убийстве женщины в Гидропарке
Была в мужской футболке: новые подробности об изнасиловании и убийстве женщины в Гидропарке
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 1134
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1233
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29475
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6723
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 сентября 2019
Просмотров: 414
Пересидіти під крилом Гітлера
Навесні 2014 року я чи не щодня телефонував на малу батьківщину. Окупована Станиця Луганська відкривала ворогові в мої рідні краї пряму дорогу. Свого ...
суббота, 07 сентября 2019 12:05

Как тушили масштабный пожар на газовой скважине - фото
6

  Комментировать

На Сумщине тушили крупный пожар на газовой скважине
Фото: www.dsns.gov.ua
На Сумщине тушили крупный пожар на газовой скважине
На Сумщине тушили крупный пожар на газовой скважине
На Сумщине тушили крупный пожар на газовой скважине
На Сумщине тушили крупный пожар на газовой скважине

Вблизи села Анастасиевка Роменского района Сумской области произошел масштабный пожар на газовой скважине. Вероятно, из-за незаконной врезки.

Фотографии тушения выложили на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Газовый конденсат горел под давлением 40 атмосфер. Огонь тушили всю ночь. Привлекли 70 человек и 24 единицы техники.

По данным segodnya.ua, пожар начался во время незаконной врезки в скважину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Черниговом горела БМП

Во Львовской области произошел масштабный пожар на химическом предприятии. Огонь возник в производственном помещении, а затем перекинулся на рядом расположенную 2-х этажное здание. Ориентировочная площадь пожара составляла 800 кв. м. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу и закрыть окна, пока ветер не унес вредные вещества. на улицу и закрыть окна, пока ветер не унес вредные вещества.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как тушили масштабный пожар на газовой скважине - фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

Американцы опоздали на старт. Как Валерий Борзов выиграл два золота мюнхенской Олимпиады

В завоеванном Берлине один за другим проводили парады победителей

Самое читаемое
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
3
 1 Просмотров: 88409
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
7
 Просмотров: 63275
Сколько стоит подержанный автомобиль
Сколько стоит подержанный автомобиль Просмотров: 33508
Жили в телегах: показали будни жителей Лондона в XIX в.
Жили в телегах: показали будни жителей Лондона в XIX в.
25
 Просмотров: 18893
Секс-символ 50-ых: как Бетти Бросмер покорила мир своей фигурой
Секс-символ 50-ых: как Бетти Бросмер покорила мир своей фигурой
27
 Просмотров: 14572
Происшествия
В университете произошел масштабный пожар: фото
В университете произошел масштабный пожар: фото Просмотров: 36
Трагедия на трассе: четверо погибших, самому младшему - 15
Трагедия на трассе: четверо погибших, самому младшему - 15
4
 Просмотров: 2187
Новые подробности о водителе BlaBlaCar, который изнасиловал девушку
Новые подробности о водителе BlaBlaCar, который изнасиловал девушку Просмотров: 1107
Покушение на ректора и его жену: он без руки, она - без глаза
Покушение на ректора и его жену: он без руки, она - без глаза Просмотров: 1962
Убийство матери двоих детей: что известно о подозреваемом
Убийство матери двоих детей: что известно о подозреваемом Просмотров: 1431
Больше всего комментируют
7
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
6
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
4
Украинский парламентаризм умер - главное в журнале "Країна"
2
Суд будут просить лишить лицензии NewsOne, который "строил мосты" с Россией
2
"Синергия" в Ирпене: дома застройщика снесут, а собственность национализируют - советник Авакова
Голосов: 209
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua