Как тушили масштабный пожар на газовой скважине - фото

Вблизи села Анастасиевка Роменского района Сумской области произошел масштабный пожар на газовой скважине. Вероятно, из-за незаконной врезки.

Фотографии тушения выложили на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Газовый конденсат горел под давлением 40 атмосфер. Огонь тушили всю ночь. Привлекли 70 человек и 24 единицы техники.

По данным segodnya.ua, пожар начался во время незаконной врезки в скважину.

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Во Львовской области произошел масштабный пожар на химическом предприятии. Огонь возник в производственном помещении, а затем перекинулся на рядом расположенную 2-х этажное здание. Ориентировочная площадь пожара составляла 800 кв. м. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу и закрыть окна, пока ветер не унес вредные вещества. на улицу и закрыть окна, пока ветер не унес вредные вещества.