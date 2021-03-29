Как прошли довыборы в Раду: 39 нарушений и два уголовных дела

28 марта в двух округах в Донецкой и Ивано-Франковской областях состоялись довыборы в Верховную Раду. Фото из открытых источников

На довыборах в Верховную раду на округах №50 и №87 зафиксировали 39 сообщений о нарушениях. Полиция открыла два уголовных дела.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В Ивано-Франковской области зафиксировали 21 нарушение, а в Донецкой - 13.

Большая часть нарушений касались незаконной агитации (12 нарушений), подкупа избирателей (5), фальсификации избирательных документов (5), незаконных опросов (2), фотографирования бюллетеня (1), подвоза избирателей (1) и прочие.

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В Донецкой области полиция открыла два уголовных производства по статье 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса Украины.

28 марта во 2 округах в Донецкой и Ивано-Франковской областях стартовали довыборы в Верховную Раду. Результаты выборов объявят не позднее 12 апреля.