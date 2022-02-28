Как фотографировать последствия вражеских обстрелов

Украинцев предостерегают от распространения информации о повреждениях инфраструктуры от ракетных ударов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Фотографии с указанием точных координат (улица/переулок, номер дома, сторона дома) позволяет врагу, отслеживающему чаты и соцсети, корректировать огонь.

Однако результаты обстрелов фиксировать следует, чтобы весь мир видел преступления россиян в Украине.

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Обнародуя фото:

Выбирайте только такие фото, где видны разрушения крупным планом.

На фотографии не следует фиксировать рядом расположенные дома.

"Берегите себя и передавайте эту информацию другим! Репосты спасают жизнь!

Все будет Украина! Остановим врага вместе!", - сказано.

28 февраля российские оккупанты разрушили "градами" 87 жилых домов.