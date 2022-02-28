Как фотографировать последствия вражеских обстрелов

Украинцев предостерегают от распространения информации о повреждениях инфраструктуры от ракетных ударов.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Фотографии с указанием точных координат (улица/переулок, номер дома, сторона дома) позволяет врагу, отслеживающему чаты и соцсети, корректировать огонь.
Однако результаты обстрелов фиксировать следует, чтобы весь мир видел преступления россиян в Украине.
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Обнародуя фото:
Выбирайте только такие фото, где видны разрушения крупным планом.
На фотографии не следует фиксировать рядом расположенные дома.
"Берегите себя и передавайте эту информацию другим! Репосты спасают жизнь!
Все будет Украина! Остановим врага вместе!", - сказано.
28 февраля российские оккупанты разрушили "градами" 87 жилых домов.
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